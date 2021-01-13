35 دولة تشارك في برامج جامعة نايف

دشنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مؤخرا الخطة الإستراتيجية الجديدة 2019 ـــ 2023 التي أقرها المجلس الأعلى للجامعة، وتهدف إلى أن تكون الجامعة المؤسسة الأولى في إعداد القادة والخبراء العرب في المجالات الأمنية في إطار عام تتبلور فيه الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية للجامعة.

كما نفذت خلال عام 2020 عددًا من الأنشطة العلمية ضمن برنامج عملها السنوي المستمد من توصيات اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب، مستفيدة في ذلك من علاقات الشراكة والتعاون الدولي المتميزة مع المنظمات والمؤسسات ذات العلاقة على الصعيد العربي والدولي.

وشارك في المناشط العلمية والتدريبية التي نفذتها الجامعة حضوريًا ومن خلال- الاتصال المرئي- 3633 مشاركا من 35 دولة عربية وآسيوية وأوروبية وأمريكية.

شراكات دولية

ترتبط جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بعلاقات إستراتيجية مع الأجهزة الأمنية العربية أسهمت إيجابًا في نقل الخبرات الدولية المتميزة من خلال الشراكات الدولية مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، إضافة إلى الكثير من الجهات الأكاديمية والأمنية في مختلف دول العالم ومنها: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، ومشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والشرطة الفيدرالية الألمانية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وسفارة الجمهورية الفرنسية بالرياض.

الانضمام لأكاديمية الإنتربول

في عام 2020 تُوّج هذا التعاون الإستراتيجي بانضمام جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لأكاديمية الإنتربول العالمية، وهي شبكة تضم مؤسسات تعليمية موثوقًا بها في مجال إعداد وإنفاذ القوانين. وتُعد الجامعة أيضًا أحد مراكز شبكة الأمم المتحدة للعدالة الجنائية ومنع الجريمة الـ13 حول العالم، وتتكون هذه الشبكة من مركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وعدد من المعاهد الإقليمية حول العالم إلى جانب بعض المراكز المتخصصة، وقد طورت هذه الشبكة لمعاونة برنامج الأمم المتحدة المعني بالعدالة الجنائية ومنع الجريمة، حيث تقدم هذه المجموعة من المعاهد الإقليمية خدمات متنوعة تشمل تبادل المعلومات والبحوث والتدريب والاستشارات.

أبرز مناشط الجامعة

* اللقاء الثاني لرؤساء شعب اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب

* البرنامج التخصصي في الأدلة الرقمية

* البرنامج التدريبي لتنمية مهارات محققي الحوادث المرورية

* البرنامج التدريبي لتطبيقات الأمنية لنظم المعلومات الجغرافية

* ندوة تجنيد الأطفال في مناطق الصراع

* ورشة أمن المطارات: تطبيق برامج هوية المسافر الإستراتيجية

* ندوة حقوق الإنسان في السجون والمؤسسات الإصلاحية