السعودية اليوم / البرتغال تسجل 7259 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لشبونة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

سجلت البرتغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، 7259 إصابة جديدة، و 155 حالة وفاة بفيروس

وأشارت الصحة البرتغالية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 496,552 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8080.

// انتهى //

00:51ت م

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لشبونة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسسجلت البرتغال خلال الساعات الـ 24 الماضية، 7259 إصابة جديدة، و 155 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأشارت الصحة البرتغالية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 496,552 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8080.// انتهى //00:51ت م0200

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