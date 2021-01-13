

الأمم المتحدة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من استمرار ارتفاع معدلات نقص التغذية الحاد جنوب مدغشقر، مشدداً على ضرورة العمل بشكل عاجل لمنع حدوث أزمة إنسانية.

وأعرب البرنامج، في بيان صحفي اليوم، عن توقعه أن يعاني نحو 1.35 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بما يمثل ثلث سكان إقليم جنوب مدغشقر، مشيراً إلى زيادة العداد إلى الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار البرنامج إلى حاجته لـ 35 مليون دولار لتمويل المساعدات الغذائية المنقذة للحياة وتوزيع الأموال وتوفير برامج علاج سوء التغذية، موضحاً أنه يوفر المساعدات الغذائية لحوالي 500 ألف شخص ممن يعانون من سوء التغذية الحاد في 9 من المقاطعات الأشد تضررا في الجنوب.

// انتهى //

00:48ت م

0198





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / برنامج الأغذية العالمي يحذر من استمرار ارتفاع معدلات نقص التغذية الحاد جنوب مدغشقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.