السعودية اليوم / فرنسا تسجل 19753 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ 24 الماضية 19,753 إصابة جديدة و 362 حالة وفاة بفيروس

وأشارت الصحة الفرنسية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 2,806,590 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 68,802.

// انتهى //

00:25ت م

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باريس 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسسجلت فرنسا خلال الساعات الـ 24 الماضية 19,753 إصابة جديدة و 362 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأشارت الصحة الفرنسية إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 2,806,590 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 68,802.// انتهى //00:25ت م0196

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