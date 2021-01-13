

تبوك 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حادث السير الذي وقع على طريق المدينة مساء أمس, ونتج عنه وفاة ستة أشخاص تربطهم صلة قرابة واحدة.

وقد قدم سموه تعازيه لأسر المتوفين، معرباً سموه لهم عن خالص تعازيه ومواساته, سائلاً المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.

من جهته, أعرب ذوي المتوفين عبدالله بن عبدالهادي البلوي وسعود عايد البلوي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم الجلل, سائلين المولى القدير أن يجزي سموه خير الجزاء ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.

// انتهى //

00:23ت م

0194





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يتابع الحادث الذي وقع على طريق المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.