السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 14242 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

سجلت إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14242 إصابة بفيروس

وأشارت الصحة الإيطالية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.303 مليون، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 79819.

// انتهى //

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روما 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسسجلت إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية 14242 إصابة بفيروس كورونا المستجد و 616 حالة وفاة.وأشارت الصحة الإيطالية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2.303 مليون، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 79819.// انتهى //00:07ت م0192

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