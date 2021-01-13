السعودية اليوم / اليونيسف تدعو إلى إعطاء المدارس الأولوية في رفع القيود المفروضة جراء جائحة كورونا



الأمم المتحدة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى إعطاء المدارس الأولوية في رفع القيود المفروضة وعدم ادخار أي جهد لإبقائها مفتوحة جراء استمرار الجائحة وارتفاع حالات الإصابة بفيروس

وأشارت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور في بيان صحفي أصدرته اليوم إلى أن إغلاق المدارس أثر في ذروة حالات الإغلاق الوبائي على 90% من الطلاب في جميع أنحاء العالم، وترك أكثر من ثلث أطفال المدارس دون إمكانية الوصول إلى التعليم عن بُعد.

وأوضحت أنه بسبب الإغلاق، تأثرت قدرة الأطفال على ممارسة المهارات التي يحتاجون إليها للنمو، مشيرة إلى أن صحة الأطفال ونموهم وسلامتهم ورفاههم في خطر، والأكثر ضعفًا من بينهم سيتحملون العبء الأكبر.

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الأمم المتحدة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسدعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى إعطاء المدارس الأولوية في رفع القيود المفروضة وعدم ادخار أي جهد لإبقائها مفتوحة جراء استمرار الجائحة وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم.وأشارت المديرة التنفيذية لليونيسف هنرييتا فور في بيان صحفي أصدرته اليوم إلى أن إغلاق المدارس أثر في ذروة حالات الإغلاق الوبائي على 90% من الطلاب في جميع أنحاء العالم، وترك أكثر من ثلث أطفال المدارس دون إمكانية الوصول إلى التعليم عن بُعد.وأوضحت أنه بسبب الإغلاق، تأثرت قدرة الأطفال على ممارسة المهارات التي يحتاجون إليها للنمو، مشيرة إلى أن صحة الأطفال ونموهم وسلامتهم ورفاههم في خطر، والأكثر ضعفًا من بينهم سيتحملون العبء الأكبر.// انتهى //00:05ت م0188

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