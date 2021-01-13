السعودية اليوم / رئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه: مشاريع المياه تغطي 90% من محافظة حقل



تبوك 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

أكد رئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس أيمن بن يوسف يماني، أن الشركة غطت مانسبته 90% من شبكات المياه بمحافظة حقل، و80% من شبكات الصرف الصحي، وذلك في إطار سعي الشركة لتحسين الخدمات في قطاعي المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ خالد بندر الخريصي به اليوم في مقر المحافظة، الذي ناقشا فيه احتياجات محافظة حقل من الخدمات التنموية في مجالي المياه والصرف الصحي، مؤكدين ضرورة التعاون والتنسيق بين الإدارات لضمان سير المشاريع وفق ماهو مخطط له.

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