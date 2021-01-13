كتلة هوائية باردة تؤثر على السعودية والحرارة تلامس الصفر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن توقعاته لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

درجات حرارة متدنية:

وتوقع القحطاني في تصريحات إلى قناة “العربية” تدني درجات الحرارة في المملكة، لتلامس الصفر المئوية خلال الساعات القليلة المقبلة على عدة مناطق، موضحًا أن هناك كتلة هوائية باردة ستؤثر على أجواء المملكة، بحيث تنخفض درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى، وذلك مع الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

وتابع أن درجات الحرارة الصغرى قد تصل إلى درجتين فقط في هذه المناطق، كما أكد إمكانية ملامستها للصفر في بعض المناطق شمال المملكة، مشيرًا إلى أن هناك فرصة لهطول أمطار على المناطق الشمالية، ويمتد ذلك لمنطقة مكة المكرمة.

