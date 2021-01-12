انطلاق مهرجان الطهي في جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365 - واس

دشنت ‏أمانة جدة اليوم، مهرجان “الطهي”بمركز حي المحمدية النموذجي، وذلك ضمن دعم ومساهمة الأمانة في تنمية وتطوير الصناعات والحرف اليدوية في المجتمع، بحضور وكيل أمين محافظة جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن على الزهراني.

ويتضمن المهرجان العديد من النشاطات والبرامج المنوعة، التي تتيح لزوار ه التفاعل ومشاهدة الفعاليات والأنشطة.



