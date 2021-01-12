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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12
انطلاق مهرجان الطهي في جدة
يضم العديد من النشاطات والبرامج المنوعة
متابعات الخليج 365 - واس
دشنت أمانة جدة اليوم، مهرجان “الطهي”بمركز حي المحمدية النموذجي، وذلك ضمن دعم ومساهمة الأمانة في تنمية وتطوير الصناعات والحرف اليدوية في المجتمع، بحضور وكيل أمين محافظة جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن على الزهراني.
ويتضمن المهرجان العديد من النشاطات والبرامج المنوعة، التي تتيح لزوار ه التفاعل ومشاهدة الفعاليات والأنشطة.