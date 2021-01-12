تفاصيل إعادة فتح المجال الجوي بين مصر وقطر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365 - القاهرة

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران: إن هيئة الطيران المدني المصرية ألغت الحظر المفروض على الطيران من وإلى قطر، وسيتم إعادة فتح المجال الجوي اعتبارًا من 18 يناير الجاري.

وأضاف زكريا، خلال مداخلة مع برنامج “90 دقيقة” مع الدكتور معتز عبدالفتاح عبر فضائية “المحور”، أن مصر للطيران تخطط لتشغيل رحلة صباحية وأخرى مسائية يوميًّا إلى الدوحة، بالإضافة لـ4 رحلات أسبوعية من مطار برج العرب بالإسكندرية.

تابع أن البداية ستكون برحلة يومية فقط، و4 رحلات من برج العرب، ثم ستزيد الرحلات إلى رحلتين يوميًّا مع زيادة الحركة، بالإضافة إلى رحلات الخطوط القطرية.

