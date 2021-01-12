شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح أصعب رقم أعلنه منذ بداية أزمة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أصعب الأرقام التي أعلنها عن فيروس كورونا المستجد في المملكة منذ بداية الجائحة.

وقال متحدث الصحة "أول حالة إصابة وأول وفاة كانتا الأصعب بالنسبة له، كونهما بمثابة اجتياز مرحلة والدخول في مرحلة بعدها" .

وأكد أن الوزارة في حالة متابعة ويقظة تامة لحين إعلان انتهاء الجائحة، مشيرًا إلى أن المملكة من المناطق الآمنة على مستوى الإصابات اليومية حول العالم.