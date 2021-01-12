شكرا لمتابعة خبر عن تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة إلى مدينة طبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، موافقته على تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة إلى مدينة طبية

وتضمن القرار"تحويل مجمع مستشفيات المدينة المنورة (المستشفى العام بسعة "500" سرير، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بسعة "500" سرير، ومجمع الأمل للصحة النفسية بسعة "246" سريراً) إلى مدينة طبية".

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.