شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يحسم موقف مواطنة من الدعم بعد زواجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

رد حساب المواطن على استفسار مواطنة كانت تحصل على دعم البرنامج، ولكنها تزوجت وتريد معرفة موقفها الآن.

وأضاف حساب المواطن:" في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى متزوجة ستصبح حالة الأهلية لديك " غير مؤهل "، ولابد من إضافتك كتابع لدى رب الأسرة " الزوج "؛ حتى لا يؤثر على نتيجة أهليته واستحقاقه ".

وكان برنامج حساب المواطن أقر عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.