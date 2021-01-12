شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الصحة بشأن آلية حصول الزوجة على لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ضرورة إنشاء حساب مستقل للزوجة على تطبيق صحتي، حال طلب تطعيم كورونا.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الصحة 937 بموقع تويتر، أنه "يتم إنشاء حساب مستقل للزوجة ولأي مستفيد آخر بتطبيق صحتي، ولا يعتبر تابعًا لرب الأسرة إلا الأبناء الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة" ٠

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه الوزارة من مستفيد قال فيه: "سجلت في تطبيق صحتي طلب تطعيم كورونا، ولا توجد فيه أيقونة تخص الزوجة او السائق الخاص أو العاملة المنزلية".