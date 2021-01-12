شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وصول التوأم الطفيلي اليمني إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وصل التوأم الطفيلي اليمني برفقة والديهما إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، اليوم الثلاثاء، قادمين من مدينة المكلا بحضرموت، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونُقل الطفلان إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية فصلهما، حيث قدم والدا التوأمين أحمد سعيد وفاطمة سالم شكرهما وامتنانهما لقيادة المملكة ولسفارة خادم الحرمين الشريفين في اليمن، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ويعكس وصول التوأمين لإجراء عملية الفصل الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه الدول المنكوبة والمحتاجة لمد يد العون والمساعدة في مثل هذه الحالات، حيث تُعد هذه الحالة رقم 108 من 21 دولة جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.