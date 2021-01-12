مقيم يسرق مركبة أمام محل تجاري قبل سقوطه في قبضة شرطة مكة

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة القبض على شخص سرق مركبة أثناء توقفها أمام أحد المحال التجارية في جدة، بحسب المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي.

وقال متحدث الشرطة إنه إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لسرقة مركبة شخص بعد ترجله منها وتركه لها في حالة التشغيل أثناء توقفه أمام أحد المحال التجارية بمحافظة جدة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لشرطة المحافظة من تحديد هويته والقبض عليه.

وبيَّن متحدث الشرطة أنه تم استرداد المركبة المسروقة، وضبط سارقها وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الرابع، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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