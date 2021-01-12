السعودية اليوم / رئيس جنوب أفريقيا يعلن الإبقاء على القيود المفروضة في بلاده



كيب تاون 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

أعلن الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، أنه سيتم الإبقاء على القيود المفروضة في بلاده منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي، كجزء من احتواء المستوى الثالث في مواجهة الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بوباء

وأعرب رامافوزا في خطاب عبر التلفزيون الرسمي عن أسفه من أن هذا الوباء في جنوب إفريقيا وصل إلى أكثر مراحله فتكًا، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة والوفيات والحالات بالمستشفيات مستوى غير مسبوق منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد في شهر مارس الماضي.

// انتهى //

22:16ت م

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كيب تاون 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واسأعلن الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، أنه سيتم الإبقاء على القيود المفروضة في بلاده منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي، كجزء من احتواء المستوى الثالث في مواجهة الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بوباء كورونا وأعرب رامافوزا في خطاب عبر التلفزيون الرسمي عن أسفه من أن هذا الوباء في جنوب إفريقيا وصل إلى أكثر مراحله فتكًا، حيث بلغ عدد الحالات الجديدة والوفيات والحالات بالمستشفيات مستوى غير مسبوق منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في البلاد في شهر مارس الماضي.// انتهى //22:16ت م0176

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