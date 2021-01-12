السعودية اليوم / المغرب تسجل 801 إصابة جديدة بكورونا



الرباط 28 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 12 يناير 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 801 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 17 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7784 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 427351 متعافيا.

// انتهى //

20:50ت م

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الرباط 28 جمادى الأولى 1442 ه الموافق 12 يناير 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 801 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 453789.وأشارت الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 17 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 7784 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 427351 متعافيا.// انتهى //20:50ت م0157

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