

مكة المكرمة 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي بأنه إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لسرقة مركبة شخص بعد ترجله منها وتركه لها في حالة التشغيل أثناء توقفه أمام أحد المحال التجارية بمحافظة جدة ، فقد أسفرت -بفضل الله - المتابعة الأمنية لشرطة المحافظة من تحديد هويته والقبض عليه، واسترداد المركبة المسروقة ، وهو مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الرابع .

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

// للصحف // // انتهى //

19:33ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة : القبض على شخص سرق مركبة أثناء توقفها أمام أحد المحال التجارية في جدة // للصحف // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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