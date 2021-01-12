ع / السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يؤكد على ضرورة البدء بتنفيذ مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المنطقة بكامل مراحلها



سكاكا 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على أن بدء تنفيذ مشروع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بكامل مراحلها بمنطقة الجوف بات وشيكا جدا بإذن الله لخدمة المنطقة والتي سيتم تنفيذها بسعة 442 سريراً، والتي من المقرر تشغيلها في 25 أغسطس 2025.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جاء بتوجيه من سموه الكريم وبمتابعة من معالي وزير الصحة وعقَد بمكتب سموه الكريم بديوان الإمارة اليوم، مع الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العمر المشرف العام على برنامج التخصيص بالوزارة والفريق الفني المصاحب من مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة، وبحضور المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي.

واستعرض الفريق الجهود التي بُذلت خلال الشهور الماضية والتي شهدت التعاقد مع الاستشاريين لمرحلة الدراسات التفصيلية، والانتهاء من التصاميم بما يتوافق مع الاحتياج الفعلي، فيما سيتم خلال العام الحالي الحصول على الموافقة للبدء في مرحلة الطرح والترسية مع شركات عالمية متخصصة وذات خبرة عميقة في المجال الصحي.

كما أكد الفريق أن عام 2022 سيشهد الإعلان عن المستثمر الفائز في الترسية، وإنهاء إجراءات التعاقد والإقفال المالي بمشاركة القطاع الخاص، وستستغرق أعمال التنفيذ ما يقارب 30 شهراً، بالإضافة إلى 6 أشهر إضافية لإمداد المدينة بالتجهيزات اللازمة، على أن يتم التشغيل الفعلي والكامل في 2025.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف أن هذا المشروع التنموي يعد أحد ثمرات اهتمام وحرص حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد الأمين - حفظهما الله - وعنايتهم الفائقة والمستمرة بصحة المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة، وترجمة عملية لما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام ودعم لا محدود للقطاع الصحي، متطلعاً سموه إلى إتمام هذا المشروع بالوقت المخطط له لتحقيق الهدف الرئيسي وهو خدمة أبناء المنطقة والمناطق الشمالية.

حضر اللقاء وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان والمستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف المشرف على مكتب تحقيق الرؤية الدكتور أحمد بن محمد السناني.

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19:24ت م

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