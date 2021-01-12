السعودية اليوم / فرنسا تعدم 700 ألف من الطيور الداجنة مع تفشي إنفلونزا الطيور



باريس 28 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 12 يناير 2021 م واس

سجلت فرنسا 197 حالة تفشي لفيروس إنفلونزا الطيور (اتش 5 ان 8) حتى منتصف يوم امس، وخاصة في جنوب غرب البلاد.

وأفادت وزارة الزراعة الفرنسية في بيان نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أنه يتم إخلاء مزارع الدواجن في نطاق 5 كيلومترات (3 أميال) من المنطقة التي تفشى بها الفيروس بسبب الطبيعة "شديدة العدوى" للفيروس، كما تم تقييد الحركة في نطاق 20 كيلومترا.

وأشارت إلى أنه تم ذبح ما يقرب من 700 ألف طائر، معظمهم من البط حتى اليوم.

مما يذكر أن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور بدأ في فرنسا أواخر العام الماضي، ويكافح عدد من الدول الأوروبية الأخرى حالات إنفلونزا الطيور.

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19:17ت م

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