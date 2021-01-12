السعودية | سمو ولي العهد يهنئ فلورين كيتسو علي توليه منصب رئيس مجلس الوزراء

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة السيد فلورين كيتسو رئيس وزراء رومانيا، بمناسبة حصوله على ثقة فخامة الرئيس الروماني والبرلمان الروماني لمنصب رئيس وزراء رومانيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات لدولته بالتوفيق والسداد، راجياً له موفور الصحة والسعادة ، ولشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.