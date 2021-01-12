شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ضبط سائق مركبة ألقى «ولاعات نار وعلب ماء» على آخر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - في تفاعل سريع مع بلاغ عبر "تويتر"، تمكن المرور من القبض على سائق مركبة ألقى "ولاعات نار وعلب ماء"، على أحد الأشخاص في الطريق الدائري مما عرض حياته للخطر.
ونشر أحد الأشخاص فيديو عبر "تويتر"، يوضح الواقعة، قائلا: "أشخاص يعتدون علي في الطريق الدائري برمي ولاعات نار، وعلب ماء بسبب أني تأخرت عن فتح الطريق لهم لمدة ١٠ ثواني فقط وفعل حركات غير أخلاقية".
بدوره رد المرور، معلقا: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدك بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".