شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ضبط سائق مركبة ألقى «ولاعات نار وعلب ماء» على آخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في تفاعل سريع مع بلاغ عبر "تويتر"، تمكن المرور من القبض على سائق مركبة ألقى "ولاعات نار وعلب ماء"، على أحد الأشخاص في الطريق الدائري مما عرض حياته للخطر.

‏ونشر أحد الأشخاص فيديو عبر "تويتر"، يوضح الواقعة، قائلا: "أشخاص يعتدون علي في الطريق الدائري برمي ولاعات نار، وعلب ماء بسبب أني تأخرت عن فتح الطريق لهم لمدة ١٠ ثواني فقط وفعل حركات غير أخلاقية".

بدوره رد المرور، معلقا: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدك بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".