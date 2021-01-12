شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس وزراء رومانيا: نحرص على توثيق التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفلورين كيتسو رئيس وزراء رومانيا، بمناسبة حصوله على ثقة الرئيس الروماني والبرلمان الروماني لمنصب رئيس وزراء رومانيا.

وأعرب الملك المفدى عن التهاني الصادقة والأمنيات لدولته بالتوفيق والسداد، مشيداً - أيده الله - بمتانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأكد خادم الحرمين الشريفين حرصه على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، راجيا لدولته موفور الصحة والسعادة، ولشعب رومانيا المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفلورين كيتسو.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات لدولته بالتوفيق والسداد، راجياً له موفور الصحة والسعادة ، ولشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.