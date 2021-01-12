الذهب يرقص على طلبات عزل ترامب.. ارتفاع جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع الذهب في تداولات الثلاثاء، ليتعافى من أدنى مستوى في 6 أسابيع، بدعم تراجع الأسهم نتيجة طلب عزل الرئيس الأمريكي.

وتراجعت الأسهم في الأسواق العالمية بفعل اضطراب سياسي في واشنطن وبطء وتيرة التطعيم بلقاحات مضادة لكوفيد-19 في أنحاء العالم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1848.50 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول.

وفي جلسة الاثنين لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتراجعت الأسهم الآسيوية من مستويات قياسية مرتفعة مع اتجاه الديمقراطيين في مجلس النواب صوب طلب عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب حصار مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي وارتفاع الإصابات بكوفيد-19.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى إيه.بي.سي بوليون "الصورة الكلية ما زالت إيجابية للذهب".

وأضاف، أن الذهب في الأمد القصير، ما زال عرضة لخطر التأثير بالمعنويات تجاه الدولار والعوائد.

وتماسكت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوى في 10 أشهر، وهو ما يدعم الدولار.

ويزيد ارتفاع عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبلغت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 90 مليونا في الوقت الذي تواجه فيه الدول صعوبات بشأن وتيرة عمليات التطعيم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 2.16% إلى 25.46 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 3.3% إلى 1565.50 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.11% إلى 2374.60 دولار.