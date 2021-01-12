الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

المدني ينقذ طفلًا سقط في تجويف صخري بحائل

متابعات الخليج 365 - حائل

أنقذت فرق الدفاع المدني في حائل طفلًا سقط في تجويف صخري ضمن مرتفع جبلي.

نقل الطفل إلى المستشفى:

وأوضح المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه نتج عن الحادث إصابة الطفل برضوض طفيفة، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة إنقاذ الطفل والتجويف الصخري في المرتفع الجبلي.



