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شكرا لقرائتكم القبض على قائد مركبة رمى على آخر ولاعات وعلب مياه على الدائري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12
وقال المرور عبر تويتر: نفيدك بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
القبض على قائد مركبة رمى على آخر ولاعات وعلب مياه على الدائري
تم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل المرور السعودي مع شكوى بشأن قائد مركبة اعتدى على آخر على الطريق الدائري برمي ولاعات وعلب مياه؛ لأنه تأخر عن فتح الطريق له لمدة ثوانٍ!
تفاعل سريع:
ووثق الشاكي ذلك بمقطع فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر، داعيًا المرور للتفاعل وضبط المخالف.
وقال المرور عبر تويتر: نفيدك بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.