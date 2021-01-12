الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

القبض على قائد مركبة رمى على آخر ولاعات وعلب مياه على الدائري

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل المرور السعودي مع شكوى بشأن قائد مركبة اعتدى على آخر على الطريق الدائري برمي ولاعات وعلب مياه؛ لأنه تأخر عن فتح الطريق له لمدة ثوانٍ!

تفاعل سريع:

ووثق الشاكي ذلك بمقطع فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر، داعيًا المرور للتفاعل وضبط المخالف.

وقال المرور عبر تويتر: نفيدك بأنه تم القبض على سائق المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

