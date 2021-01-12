المدني: احذروا عند استخدام وسائل التدفئة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين من التهاون في احتياطات السلامة أثناء استخدام وسائل التدفئة نتيجة موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة هذه الأيام.

نصائح هامة:

وأهابت بالجميع أخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل التدفئة، سواء عن طريق الحطب أو الفحم، مؤكدة أنه يجب إشعالها خارج الغرف وإدخالها بعد تحولها إلى جمر مع ترك النوافذ مفتوحة لتلافي حدوث اختناق.

كما حذرت من ترك المدفأة في وضع التشغيل في حالة النوم ومتابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم خوفًا من العبث بها، وكذلك عدم إشعال النار داخل المخيمات بغرض التدفئة أو الطبخ وتخصيص أماكن آمنة لها.

ودعت المديرية العامة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

