شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: القبض على 5 مخالفين حولوا أموالاً مجهولة إلى خارج المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على 5 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية تعود ملكيتها لـ3 مواطنين مكّنوهم من استخدامهما لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من 3 وحداتٍ سكنيةٍ مقرات لجمع الأموال، وضبط بحوزتهم مبلغ مليون و8000 ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

