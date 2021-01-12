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توزيع 3 ملايين عبوة زمزم بالمسجد الحرام

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- بواسطة أيمن الوشواش - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ بداية المرحلة الأولى لعودة موسم العمرة نحو 3 ملايين عبوة ماء زمزم المبارك على مرتادي وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي أن إدارته وفرت خدمات السقيا داخل المسجد الحرام عن طريق توزيع عبوات الماء المبارك للمعتمرين والمصلين والصائمين، حيث جرى توزيع 3 ملايين عبوة زمزم خلال المدة من 17 صفر الماضي وحتى أمس، على صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز وعامة الدور الأول وعامة توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله.

وأشار إلى دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية التي يتجاوز عددها 90 حقيبة أسطوانية بسعة 10 لترات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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