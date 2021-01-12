شكرا لقرائتكم خبر توزيع 3 ملايين عبوة زمزم بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منذ بداية المرحلة الأولى لعودة موسم العمرة نحو 3 ملايين عبوة ماء زمزم المبارك على مرتادي وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي أن إدارته وفرت خدمات السقيا داخل المسجد الحرام عن طريق توزيع عبوات الماء المبارك للمعتمرين والمصلين والصائمين، حيث جرى توزيع 3 ملايين عبوة زمزم خلال المدة من 17 صفر الماضي وحتى أمس، على صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز وعامة الدور الأول وعامة توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله.

وأشار إلى دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية التي يتجاوز عددها 90 حقيبة أسطوانية بسعة 10 لترات.