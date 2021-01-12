شكرا لقرائتكم خبر توزيع 3 ملايين عبوة زمزم بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي أن إدارته وفرت خدمات السقيا داخل المسجد الحرام عن طريق توزيع عبوات الماء المبارك للمعتمرين والمصلين والصائمين، حيث جرى توزيع 3 ملايين عبوة زمزم خلال المدة من 17 صفر الماضي وحتى أمس، على صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز وعامة الدور الأول وعامة توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله.وأشار إلى دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية التي يتجاوز عددها 90 حقيبة أسطوانية بسعة 10 لترات.
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع 3 ملايين عبوة زمزم بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.