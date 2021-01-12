700 مليون ريال لمشاريع تنموية وخدمية في تيماء

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ودشن خلال الحفل المعد بهذه المناسبة مشروعات بلدية المحافظة، ثم قدم عرض مرئي عن تلك المشاريع التي شملت تدشين أربعة مشاريع بقيمة إجمالية تجاوزت الـ96 مليون ريال منها: (مشاريع في درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمبلغ 50 مليون ريال، والسفلتة والإنارة والأرصفة بـ27 مليون ريال، ومشاريع في التحسين والتجميل بـ6 ملاين ريال، ومشاريع المباني والمرافق البلدية بـ12 مليون ريال، والمشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة بقيمة إجمالية فاقت الـ68 مليون ريال.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بمحافظة تيماء أمس مشاريع تنموية وخدمية جديدة، ووضع حجر الأساس لمشروعات أخرى، وتفقد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وشركة المياه الوطنية، التي تتجاوز تكلفتها الإجمالية الـ700 مليون ريال.ودشن خلال الحفل المعد بهذه المناسبة مشروعات بلدية المحافظة، ثم قدم عرض مرئي عن تلك المشاريع التي شملت تدشين أربعة مشاريع بقيمة إجمالية تجاوزت الـ96 مليون ريال منها: (مشاريع في درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمبلغ 50 مليون ريال، والسفلتة والإنارة والأرصفة بـ27 مليون ريال، ومشاريع في التحسين والتجميل بـ6 ملاين ريال، ومشاريع المباني والمرافق البلدية بـ12 مليون ريال، والمشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة بقيمة إجمالية فاقت الـ68 مليون ريال.

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