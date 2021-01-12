فيلم يوثق نجاح «مسك الخيرية» في مواجهة الجائحة

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وعرض الفيلم بقاعة العرض السينمائي (Muvi) في (يو ووك - U-Walk) بمدينة الرياض، بحضور الأمين العام لمؤسسة «مسك الخيرية» المهندس بدر الكحيل، ورئيسها التنفيذي الدكتور بدر البدر، ومديري برامج المؤسسة وممثلين من وزارتي الصحة والتجارة، وعدد من قادة الرأي والمؤثرين.وعلى هامش العرض الأول، عقدت «مسك الخيرية» جلسة حوارية شارك فيها منتج الفيلم عمر المقري، وعدد من مديري برامج «مسك الخيرية» وجمع من ممثلي وسائل الإعلام، ومؤثرون في منصات التواصل الاجتماعي؛ لتبادل الرؤى والأفكار بشأن الفيلم وقصة نجاح «مسك الخيرية» في العام الماضي.
ويعرض الفيلم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الجهات المختصة بالمملكة العام الماضي لمواجهة الجائحة، ابتداء من تعليق الحضور إلى مقار العمل وانتهاء بمرحلة الإغلاق ومنع التجول الكامل، وكيف أدارت المؤسسة أنشطتها بما يتواءم مع ظروف المرحلة القائمة ويحافظ على نهج صناعة الأثر وإطلاق طاقات الشباب السعودي في مختلف المجالات المهنية والفنية.
ويوثق الفيلم كيف واصلت مسك تنفيذ جدول أعمالها وبرامجها، بمواءمة البرامج القائمة وابتكار برامج أخرى لمتابعة دورها المؤثر في استثمار طاقات الشباب، واستحداث منصات حضارية تفتح آفاقا جديدة للتواصل مع العالم عبر وسائط افتراضية مكنت شريحة أوسع من الشباب والمهتمين للاستفادة من مبادراتها وبرامجها وأنشطتها.
ومن المنتظر أن يعرض الفيلم أمام الجمهور العام قريبا عبر القنوات الرقمية للمؤسسة وموقعها الالكتروني.
الفيلم يعرض:
- التطور الزمني للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة
- كيف أدارت مسك أنشطتها بما يتواءم مع ظروف المرحلة القائمة؟
- يوثق كيف واصلت مسك تنفيذ جدول أعمالها وبرامجها
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