شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يوجه رسالة لولي العهد بشأن ما حصل أثناء تلقيه لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أبدى مواطن سعادته بعد تلقيه لقاح كورونا، قائلا:" أخذت لقاح كورونا بكل سهولة ويسر، ولا يوجد أي زحمة ".

ووجه المواطن، خلال لقائه عبر قناة " الإخبارية "، رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله - بعد تلقيه لقاح كورونا:" الله يعز خادم الحرمين وولي العهد بسبب الخدمات المقدمة للمواطنين خلال تلقي اللقاح، رأيت أشياء فاقت الوصف ".

وأشاد المواطن، بالترتيب والنظام في مركز اللقاحات، مضيفا:" ربنا يدمها نعمة على المملكة، هناك دول أخرى يتمنون هذا الشئ ".

وتابع:" يوجد اهتمام كبير بالمواطنين في مركز اللقاحات "، موجها رسالة للمواطنين:" سجلوا في تطبيق صحتي لأخذ اللقاح ".