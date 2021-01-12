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بالفيديو.. مواطن يوجه رسالة لولي العهد بشأن ما حصل أثناء تلقيه لقاح كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أبدى مواطن سعادته بعد تلقيه لقاح كورونا، قائلا:" أخذت لقاح كورونا بكل سهولة ويسر، ولا يوجد أي زحمة ".

ووجه المواطن، خلال لقائه عبر قناة " الإخبارية "، رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير - حفظهما الله - بعد تلقيه لقاح كورونا:" الله يعز خادم الحرمين وولي العهد بسبب الخدمات المقدمة للمواطنين خلال تلقي اللقاح، رأيت أشياء فاقت الوصف ".

وأشاد المواطن، بالترتيب والنظام في مركز اللقاحات، مضيفا:" ربنا يدمها نعمة على المملكة، هناك دول أخرى يتمنون هذا الشئ ".

وتابع:" يوجد اهتمام كبير بالمواطنين في مركز اللقاحات "، موجها رسالة للمواطنين:" سجلوا  في تطبيق صحتي لأخذ اللقاح ".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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