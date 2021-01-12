شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مبتعث يتحدث عن تجربته في الابتعاث بأمريكا وكيف ساندته المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث المبتعث عبدالرحمن سعد الأحمدي عن تجربته في الابتعاث بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الأحمدي أن المملكة ورجالها يدعمونه ويساندونه طوال الوقت ، مبينا أن أول وصوله لأمريكا استقبله موظف الملحقية وقام بتوصيله إلى الفندق ، وبعدها فتح ملف وانضم للبعثة بعد أشهر بسيطة.

وتابع: "وطني يكافئني عند حصولي على درجات عالية في الاختبارات، واتلقى إنذار عند الحصول على درجات منخفضة".

وأضاف المبتعث أن المملكة وفرت له تأمين صحي وفي الأعاصير تتواصل معهم باستمرار ويوفروا لهم معيشة يومية

واختتم حديثه قائلا: "الوطن لا نوفيه حقه ونجازيه بالوفاء والحب ورد الجميل في مساعدة الوطن ".