شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يتلقى لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى اليوم الثلاثاء سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية الجرعة الأولى من لقاح كورونا .

وأعرب وزير الخارجية عن سعادته بجهود المملكة والعاملين بالقطاع الصحي للتصدي للوباء ، وقال عبر حسابه في " تويتر " : تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا نفع الله به، وجزى الله قيادتنا خيراً لما تقوم به من جهود كبيرة لتوفير اللقاح وبشكل سريع وآمن للمواطن والمقيم .

وأضاف قائلاً : كما أود أن أعبر عن فخري واعتزازي بأبطال الصحة الذين يقومون بعملهم بكل تفاني و إتقان .