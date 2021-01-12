وسائل التدفئة بالشتاء.. «الدفاع المدني» يجدد التحذير من المخاطر

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من المخاطر الناجمة عن استخدام وسائل التدفئة المختلفة خلال موسم الشتاء.

وكتبت مديرية الدفاع المدني، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «لسلامتكم.. في ظل الأجواء الباردة تنوّعت وسائل التدفئة، واختلفت مصادر طاقتها ولشتاء آمن اتبعوا ارشادات السلامة».

تجنب مخاطر وسائل التدفئة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، الخطوات الضرورية اللازم اتخاذها واتباعها عند استخدام وسائل التدفئة المختلفة.

وأشارت المديرية، إلى أنه عند استخدام مدفأة الكيروسي يجب الحرص على تزويدها بفلتر يمنع خروج رائحة الغاز «الكيروسين» مع تأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عند السقوط.

ونبه الدفاع المدني السعودي، عند استخدام المدفأة الكهربائية لضرورة التأكد من وجود أداة الفصل التلقائي للكهرباء عند سقوطها على جانب التهوية.

كما دعت مديرية الدفاع المدني، للتأكد من وضع مدفأة الزيت في مكان مستقر حتى لا تتعرض للسقوط وينسكب الزيت على الأثاث.

ودعا الدفاع المدني، عند استخدام مدفأة الغاز للتأكد من عدم تسرب الغاز قبل تشغيلها والتأكد من إغلاق الاسطوانة جيدًا عند الانتهاء من استخدامها.

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