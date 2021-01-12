الهوية الوطنية.. «أبشر»: 4 خطوات للاستعلام عن الصلاحية

أعادت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، تجديد التذكير بآلية وطريقة وخطوات الاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية من خلالها.

وكتبت منصة أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، «استعلم عن صلاحية هويتك الوطنية من خلال منصة أبشر».

صلاحية الهوية الوطنية

وحددت منصة أبشر، طريقة وآلية الاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية من خلالها عبر إتباع عدد من الخطوات وهي كما يلي:

- ادخل على منصة أبشر.

- اختر خدمة التحقق من صلاحية الهوية.

- أدخل رقم السجل المدني.

- أدخل رقم نسخه الهوية الوطنية.

وفي وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن بطاقة الهوية الوطنية يتم إصدارها لأي شخص بلغ سن 15 في السعودية وتكون صلاحيتها خمس سنوات فقط، بينما تصل مدة صلاحية الهوية الوطنية لمن بلغ سن31 عامًا إلى 10 سنوات.

وتحث الأحوال المدنية، باستمرار، على ضرورة مراجعة مدة صلاحية الهوية الوطنية وتاريخ تجديدها من حين لآخر حتى يتمكن من تجديد البطاقة في الوقت المحدد دون تأخير وتجنب الغرامات والجزاءات.

كما أوضحت منصة "أبشر"، الخطوات لمعرفة موعد إصدار الهوية الوطنية وذلك عبر إتباع النقاط التالية:

- ادخل إلى موقع أبشر من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)

- اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية

- اختر خدمات الأحوال المدنية.

- أنقر على المعلومات الشخصية.

- أدخل جميع البيانات، وخاصة رقم الهوية الوطنية، في المنطقة المخصصة.

- اضغط على عرض تاريخ إصدار بطاقة الهوية الوطنية.

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