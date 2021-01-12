الراصد الحربي يتوقَّع حالة مطرية جديدة تبدأ غدًا على تبوك

أكد الراصد الجوي سامي عبيد عبد الله الحربي، تراجع الحالة المطرية على المملكة وانحسارها على منطقة عسير هذا اليوم الثلاثاء ، متوقعًا حالة مطرية جديدة قادمة غدًا الأربعاء.

وأضاف «الحربي»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن صور الأقمار الصناعية تؤكد تراجع الحالة المطرية واستقرار في أغلب مناطق المملكة، عدا منطقة عسير حيث ظهور بعض السحب التي هطلت منها بعض الأمطار، متوقعًا أن تشهد المملكة غدًا الأربعاء حالة مطربا تبدأ من منطقة تبوك وتتوسع تدريجيا بعد ذلك.

إلى ذلك توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لطقس غد الأربعاء، استمرار نشاط الرياح الشرقية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وسماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشمالية المملكة.

اقرأ أيضا:

أمطار رعدية على جدة وخليص.. و«الأرصاد»: يؤدي إلى تدني الرؤية