مصادر «عاجل»: تعميم حول المقررات الدراسية.. و4 شروط للتوزيع

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن صدور تعميم من وزارة التعليم حول المقررات الدراسية، يتضمن آلية صرف مقررات الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام ١٤٤1/١٤٤2، يوم الأحد 26/5 /١٤٤٢، وذلك في ظل توافر المقررات المذكورة في المستودعات.

وقالت مصادر لـ«عاجل»، إن التعميم تضمن أن تكون خطة الصرف كالتالي:

- يتم الصرف للمدارس بموجب البيانات الصادرة من إدارة التجهيزات المدرسية (المقررات الدراسية).

- ترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس الحكومية عبر متعهد النقل، الذي تم تعميده من قبل الإدارة.

- يشترط ضرورة التوقيع بالاستلام على الاستمارة المرفقة مع مندوب المتعهد وإعادتها للمستودعات بعد الجرد، مع التأكد من وصول كامل العدد.

- عند الحاجة لطلب مقررات يعتمد الطلب أولًا من إدارة التجهيزات، ومن ثم مراجعه المستودع للصرف.

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