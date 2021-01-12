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مصادر «عاجل»: تعميم حول المقررات الدراسية.. و4 شروط للتوزيع

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الرياض - محمد عبدالله - في ظل توافر الكتب في المستودعات

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن صدور تعميم من وزارة التعليم حول المقررات الدراسية، يتضمن آلية صرف مقررات الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة لعام ١٤٤1/١٤٤2، يوم الأحد 26/5 /١٤٤٢، وذلك في ظل توافر المقررات المذكورة في المستودعات.

وقالت مصادر لـ«عاجل»، إن التعميم تضمن أن تكون خطة الصرف كالتالي:

- يتم الصرف للمدارس بموجب البيانات الصادرة من إدارة التجهيزات المدرسية (المقررات الدراسية).

- ترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس الحكومية عبر متعهد النقل، الذي تم تعميده من قبل الإدارة.

- يشترط ضرورة التوقيع بالاستلام على الاستمارة المرفقة مع مندوب المتعهد وإعادتها للمستودعات بعد الجرد، مع التأكد من وصول كامل العدد.

- عند الحاجة لطلب مقررات يعتمد الطلب أولًا من إدارة التجهيزات، ومن ثم مراجعه المستودع للصرف.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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