اليمن تشيد بمواقف الهند ودعمها للحكومة الشرعية وجهود تحقيق السلام

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

أشادت الجمهورية اليمنية، بمساندة الهند للحكومة اليمنية الشرعية ووقوفها مع الشعب اليمني لاسترداد دولته ووقف الحرب، والعمل من اجل الوصول الى سلام شامل في اليمن.



جاء ذلك في الكلمة التي القاها مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير رياض عمر العكبري، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في أعمال الدورة الثالثة لإجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي - الهندي التي عقدت عبر تقنية الإتصال المرئي .

ونوه السفير العكبري بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والتي تمتد جذورها الى حقب تاريخية بعيدة تمثلت في الهجرات المتبادلة عبر التاريخ، وارساء العديد من الروابط الانسانية والثقافية والاقتصادية المتميزة التي تشكل واحدة من الدعائم المحفزة لجعل العلاقات الثنائية اكثر متانة في الحاضر والمستقبل .. مثمناً في الوقت نفسه مواقف جمهورية الهند الداعمة للقضايا العربية العادلة وفِي مقدمتها القضية العادلة للشعب العربي الفلسطيني .

وجدد مندوب اليمن ترحيب وزارة الخارجية والمغتربين بقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي الإنقلابية كمنظمة إرهابية أجنبية .. مشيرا الى ان تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط نتيجة لأعمالهم الإرهابية، ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية تعيشها اليمن ، بالاضافة الى ما قامت به هذه المليشيات من جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي، والتي تمثل آخرها اقتراف الهجوم الغادر على مطار عدن الدولي الذي خطط للاغتيال الجماعي لأعضاء الحكومة وتقويض اتفاق الرياض والعملية السياسية في اليمن.

كما جدد السفير رياض العكبري التأكيد على دعم الحكومة اليمنية للجهود التي ترعاها الامم المتحدة ومبعوثها الخاص السيد مارتن جريفيث لاحلال السلام الحقيقي في اليمن القائم على المرجعيات الثل