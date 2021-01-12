وول ستريت تزدهر قبل موسم الأرباح والتحفيز الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية جلسة التداول اليوم الثلاثاء على ارتفاع طفيف.

ويترقب المستثمرون انطلاق موسم الأرباح هذا الأسبوع بحثا عن قرائن على قوة الشركات الأمريكية والاقتصاد وينتظرون تفاصيل الحزمة القادمة من تحفيز اقتصادي رسمي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.02% إلى 31015.01 نقطة عند الفتح في بورصة وول ستريت.

بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.05% إلى 3801.62 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.20% إلى 13062.06 نقطة.

وكانت المؤشرات الرئيسية للأسهم الرئيسية، قد أغلقت منخفضة في الإثنين مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي بينما ينتظرون انطلاق موسم أرباح الشركات ويراقبون في وجل الأحداث السياسية في واشنطن.

وكانت الأسهم الأمريكية صعدت الأسبوع الماضي مع مراهنة المستثمرين على أن فوز الديمقراطيين في انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا والذي ضمن لهم السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي سيزيد من احتمالات حزمة تحفيزية لإنفاق عام لدعم الاقتصاد الذي أنهكته جائحة كوفيد-19 .