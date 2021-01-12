السعودية تدين بشدة قرار إسرائيل بإنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

وجددت الوزارة رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدًا للسلام وتقويضًا لجهود حل الدولتين.

محمد يوسف

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