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شكرا لقرائتكم السعودية تدين بشدة قرار إسرائيل بإنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12
السعودية تدين بشدة قرار إسرائيل بإنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
جددت رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية
متابعات الخليج 365 - واس
أدانت وزارة الخارجية بشدة قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
رفض قاطع:
وجددت الوزارة رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدًا للسلام وتقويضًا لجهود حل الدولتين.