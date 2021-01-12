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السعودية تدين بشدة قرار إسرائيل بإنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

السعودية تدين بشدة قرار إسرائيل بإنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جددت رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت وزارة الخارجية بشدة قرار إسرائيل المصادقة على إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

رفض قاطع: 

وجددت الوزارة رفضها القاطع لهذه الخطوة بوصفها انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وتهديدًا للسلام وتقويضًا لجهود حل الدولتين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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