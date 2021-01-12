البنوك السعودية تحذر من التعامل مع جهات تمويل غير مرخصة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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سلطت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الضوء على مخاطر التعامل مع أفراد أو جهات تمويل غير مرخصة.

مخالفة صريحة:

وأوضحت البنوك السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن التعامل مع جهات تمويل غير مرخصة مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك، ويعرض صاحبه للاحتيال والنصب، ويجعله عرضة للمبالغة في الأسعار والضمانات والمساهمة في عمليات غسل الأموال.

نظام مراقبة البنوك:

وبحسب نظام مراقبة البنوك، يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقًا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية، ويعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



