نغمات ساحرة.. فيديو نادر لـ الأميرة ديانا أثناء عزفها على البيانو 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-12

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

شوهدت الأميرة ديانا وهي تعزف على البيانو في لقطات آسرة ونادرة ظهرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم التقاط الفيديو القصير من تقرير إخباري عن زيارة الأمير تشارلز والأميرة ديانا إلى ملبورن في جولتهما الملكية في أستراليا عام 1988.



وفي يومهم الأخير في المدينة، زار أفراد العائلة المالكة البريطانية كلية ملبورن للفنون حيث أسعدت الأميرة المهنئين من خلال عزف جزء من كونشرتو البيانو رقم 2 لرشمانينوف دون أي ورقة موسيقية.

وتُظهر اللقطات الإخبارية الأمير تشارلز والأميرة ديانا يسيران في غرفة البروفة حيث يعزف الموسيقيون، وقد تم إقناع تشارلز بالعزف على آلة التشيلو من قبل مدرس الموسيقى هنري توزو، وبعد ذلك حول انتباهه إلى الأميرة ديانا التي كانت ترتدي بدلة أنيقة بيضاء وكحلية تتناسب مع قبعة واسعة الحواف.

وبعد بعض التردد، جلست الأميرة على البيانو وبدأت في العزف على الكونشيرتو الذي وصفه مذيعة الأخبار بأنه معقد الاستخدام، لكنها استخدمت أناملها الرقيقة في عزف مقطوعة ساحرة.

وكانت الأميرة موسيقية بارعة وبدأت في العزف على البيانو منذ صغرها ودرست مع الفنان ألفريد كورتوت في معهد كونسرفتوار باريس في عشرينيات القرن الماضي.

