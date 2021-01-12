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القنوات السعودية الرياضية تنقل مواجهات كأس السوبر الإسبانى

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أعلنت القنوات ، نقل مباريات النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر الإسباني بمشاركة الرباعي (، ، أتليتك بلباو، ريال سوسيداد) والتي سوف تبدأ غدا.

القنوات السعودية الرياضية تنقل مواجهات كأس السوبر الإسبانى 1 12/1/2021 - 6:37 م

تُعد نقل بطولة كأس السوبر الإسباني, المرة الثانية على التوالي بعدما نقلت القنوات السعودية المفتوحة مباريات النسخة الماضية التي أقيمت في مدينة جدة السعودية.

وأسفرت قرعة كأس السوبر الإسباني عن وقوع ريال مدريد بطل الليجا في مواجهة أتليتك بيلباو, بينما وقع نادي برشلونة وصيف في مواجهة ريال سوسيداد.

وستلعب مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد غدا يوم الأربعاء الموافق 13 يناير، على أن تقام مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بيلباو يوم الخميس 14 يناير.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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