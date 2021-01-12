القنوات السعودية الرياضية تنقل مواجهات كأس السوبر الإسبانى

أعلنت القنوات السعودية الرياضية ، نقل مباريات النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر الإسباني بمشاركة الرباعي (برشلونة، ريال مدريد، أتليتك بلباو، ريال سوسيداد) والتي سوف تبدأ غدا.

تُعد نقل بطولة كأس السوبر الإسباني, المرة الثانية على التوالي بعدما نقلت القنوات السعودية المفتوحة مباريات النسخة الماضية التي أقيمت في مدينة جدة السعودية.

وأسفرت قرعة كأس السوبر الإسباني عن وقوع ريال مدريد بطل الليجا في مواجهة أتليتك بيلباو, بينما وقع نادي برشلونة وصيف الدوري الإسباني في مواجهة ريال سوسيداد.

وستلعب مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد غدا يوم الأربعاء الموافق 13 يناير، على أن تقام مباراة ريال مدريد ضد أتليتك بيلباو يوم الخميس 14 يناير.