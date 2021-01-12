شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني» تشعر الشركات بموعد استئناف السفر الدولي.. لجنة تحدد الدول الممنوعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشعرت الهيئة العامة للطيران المدني، جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بشأن موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها.

وأوضحت الهيئة في تعميم (اطلعت "الخليج 365" على نسخة منه) بأنه من الساعة السادسة من صباح الأربعاء الموافق 2021/3/31 سيتم السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح مطارات المملكة بشكل كامل.

ودعت في التعميم إلى مراعاة تنفيذ الإجراءات والضوابط والاحترازات اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا في المملكة.

وأوضحت أن السماح بالسفر لا يسري على الدول التي تقرر اللجنة المعنية تعليق السفر إليها أو القدوم منها نتيجة لتفشي الفايروس فيها. وشددت على أن الإجراء الجديدة لا يخل بأي اشتراطات أو ضوابط معتمدة تتصل بالمنع من السفر أو تقييده لأسباب لا علاقة لها بالحد من تفشي الفايروس بالمملكة.