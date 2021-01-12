شكرا لقرائتكم خبر مضمار يمنح الأطفال تجربة خوض المنعطفات بالمدينة الاقتصادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعد «سياحة الأطفال» اليوم من أهم التجارب السياحية التي تتنافس عليها مختلف بلدان العالم ذات الجذب السياحي، من أجل استقطاب العائلة بمختلف الأعمار، وهو ما حرصت على تقديمه الهيئة السعودية للسياحة ضمن خريطة باقات وأنشطة موسم «شتاء السعودية»، الذي يستمر حتى نهاية مارس المقبل، من خلال مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC)، التي تتمتع برصيد نوعي كبير في «السياحة العائلية» و»سياحة الأطفال»، بمواصفات ومعايير سياحية عالمية آمنة ومشوقة.ومن التجارب المناسبة للأطفال لمن هم فوق 10 أعوام «جمان كارتينج» وهو مضمار يبلغ طوله 700م لخوض تجربة المنعطفات الشيقة وبسرعة عالية، وتتراوح سعر الباقة ما بين 95 إلى 115 ريالا للشخص الواحد.

ومن بين التجارب السياحية في المدينة، تجربة «ميني جولف» للأطفال، المقامة في ملعب جمان بارك، وهو ملعب جولف حقيقي مصغر ومطل على الواجهة البحرية، وميزته الرائعة أنه مناسب لجميع الأعمار، ويمكن أن تشكل هذه اللعبة «مرحا عائليا»، ويتراوح سعر الباقة لهذه اللعبة ما بين 40 إلى 50 ريالا للشخص الواحد.

من التجارب الكرنفالية الثرية التي يقبل عليها الأطفال، «المزارع الصغير» لتعليمه مهارات الزراعة في أجواء من المرح، ومدرسة تعليم القيادة، التي تساعدهم عمليا في فهم قواعد وسلوكيات المرور بطريقة مذهلة من خلال قيادة مركبات صغيرة آمنة.

وتعد تجربة «التسلق» من التجارب والألعاب التي تحظى بإقبال كبير من قبل الأطفال، لكونها تبث فيهم روح المغامرة الآمنة، والاعتماد على الذات، إضافة إلى «بوت كامب الأطفال» المخصص لتنمية لياقتهم الرياضية والحركية بشكل منهجي سليم، وجميعها مناسبة للأطفال لمن هم دون 12 عاما.

ملامح عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية: