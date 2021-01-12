مضمار يمنح الأطفال تجربة خوض المنعطفات بالمدينة الاقتصادية

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ومن بين التجارب السياحية في المدينة، تجربة «ميني جولف» للأطفال، المقامة في ملعب جمان بارك، وهو ملعب جولف حقيقي مصغر ومطل على الواجهة البحرية، وميزته الرائعة أنه مناسب لجميع الأعمار، ويمكن أن تشكل هذه اللعبة «مرحا عائليا»، ويتراوح سعر الباقة لهذه اللعبة ما بين 40 إلى 50 ريالا للشخص الواحد.من التجارب الكرنفالية الثرية التي يقبل عليها الأطفال، «المزارع الصغير» لتعليمه مهارات الزراعة في أجواء من المرح، ومدرسة تعليم القيادة، التي تساعدهم عمليا في فهم قواعد وسلوكيات المرور بطريقة مذهلة من خلال قيادة مركبات صغيرة آمنة.
وتعد تجربة «التسلق» من التجارب والألعاب التي تحظى بإقبال كبير من قبل الأطفال، لكونها تبث فيهم روح المغامرة الآمنة، والاعتماد على الذات، إضافة إلى «بوت كامب الأطفال» المخصص لتنمية لياقتهم الرياضية والحركية بشكل منهجي سليم، وجميعها مناسبة للأطفال لمن هم دون 12 عاما.
ملامح عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية:
- تقع على بعد 100 كلم شمال جدة بمحاذاة ساحل البحر الأحمر
- توفر الاكتفاء السياحي المتكامل لعوائل المواطنين والمقيمين
- تقدم خريطة سياحية متكاملة للأطفال:
- تحافظ على سلامتهم وتطلق شغفهم
- تنمي طاقتهم الحركية بما يعود عليهم بالفائدة الحسية والإدراكية الآمنة
- تسهم في تنمية مهاراتهم وتفكيرهم بطريقة ممتعة
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