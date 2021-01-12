استراتيجية لصناعة المحتوى الترفيهي عبر تحالف شركات سعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما يأتي الترفيه كصناعة رائدة يعول عليها في الارتقاء بالمحتوى الترفيهي المرئي بالمملكة، تعتزم مجموعة شركات (رايتكس القابضة) و(360 لايف ) و(ادد دايمنشن)، و(بينش مارك) تنفيذ شراكة استراتيجية لتعزيز دور القطاع الخاص في صناعة محتوى ترفيهي ينافس المحتوى العربي ويرتقي للعالمية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة رايتكس القابضة هيثم جمل الليل لـ»مكة» أن الشراكة الاستراتيجية ستمهد إلى مجالات تعاون مختلفة في جوانب الترفيه ووضع الاستراتيجيات والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين مجموعتي بنش مارك ورايتكس، آملين أن نحقق شيئا يرتقي إلى طموحات القيادة ممثلة في ولى العهد قائد رؤية المملكة 2030، وسنعمل جاهدين في تمثيل الدور المنوط بنا كقطاع خاص وصناع للترفيه؛ لنكون قطاعات منافسة إقليميا ودوليا، ولقناعتنا بأهمية التحالفات في هذا الوقت بالذات كان احتفالنا اليوم والذي سيساعد على خلق أفكار مختلفة مبدعة وبناءة تجعلنا في المرحلة المقبلة أكثر تميزا. ويحدونا الأمل إلى تحقيق هذه الطموحات من خلال كوادر سعودية مهنية مدربة تملك الكفاءة والموهبة والرؤية الوطنية.

جودة المحتوى

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة رايتكس القابضة المهندس رامي دمنهوري «من خلال شركتنا رايتكس برودكشن للإنتاج وضعنا إستراتيجية بعيدة المدى لنلعب دورا رياديا كقطاع خاص في صناعة المحتوى الترفيهي المرئي من خلال أعمال ترتكز على الجودة، إضافة إلى استثمارنا في الكوادر السعودية وإعطائها فرصة لكي تتألق في مجالات التمثيل، وكتابة المحتوى، والتدريب في مجالات تقنية الإنتاج؛ لتشكل مصدرا مستداما لهذه الصناعة كقطاع خاص، هدفنا إنتاج محتوى سعودي Premium ينافس المحتوي العربي ويرتقي للعالمية». وتابع «حرصنا على تكوين شراكات مثمرة مع رواد الصناعة كل حسب مجاله، وهنا تأتي شراكتنا مع مجموعة شركات بينش مارك كرائدة في مجالها لتدعم مشروعنا في خلق مسرح سعودي دائم بفكر جديد يضم مسرحيات سعودية، وعربية، وعروض عالمية؛ ليشكل خيارا مهما ضمن خيارات الترفيه لمختلف الشرائح الاجتماعية».

مستقبل زاهر

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركات (بينش مارك) و(360 لايف) و(أدد دايمنشن) زكي حسنين، أن الدعمين المادي والمعنوي من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يبشران بمستقبل زاهر لصناعة الترفيه والسياحة محليا وفقا لرؤية 2030، لافتا إلى أن المملكة مقبلة على طفرة سياحية كبيرة بحكم تنوع تضاريسها، حيث إن الزائر يستطيع الاستمتاع بأجوائها المتنوعة، فهناك مناطق باردة في الصيف وأخرى دافئة في الشتاء والأجواء المعتدلة في مناطق متعددة، إضافة إلى المناطق الأثرية والمناظر الطبيعية الخلابة، مضيفا «نحن متفائلون بالرؤية وقد بدأنا نجنى ثمارها ومن خلال المواسم الترفيهية والتي كانت نتاج فكر مبدع وعمل جبار يقف وراءه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ». واستطرد «نعمل في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاما، حيث نفذنا العديد من المهرجانات والمعارض، كما أن رؤية 2030 أحدثت نقلة نوعية بهذه الصناعة».

آفاق جديدة

وعن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة شركات (رايتكس) قال حسنين: «إنها شراكة كنا نتطلع إليها منذ عشر سنوات لما لمجموعة رايتكس من مكانة وما لديها من قدرات وإمكانات وخبرات في مجال صناعة المحتوي الترفيهي، وبالفعل تشاركنا في الوقت المناسب لقناعتنا بأن هذه الاتحادات ضرورية وصحية على صعيد القطاع الخاص للإسهام في الارتقاء بصناعة الترفيه والفعاليات في المملكة».

وأضاف «شراكتنا الإستراتيجية مع مالك العلامة التجارية (مسرح السعودية) (شركة رايتكس القابضة) سوف تفتح لنا آفاقا جديدة لنسارع الخطى في صناعة المسرح السعودي، وسوف يكون هناك إعلان قريبا عن مشروع متكامل للمسرح يضم شركاء آخرين، حيث نخطط لعمل يليق بمكانة المملكة والتي تحتاج إلى مسرح ترفيهي كمنصة دائمة ضمن خيارات الترفيه القائمة للجمهور».

الاستراتيجية في مجالات:

الترفيه

الإنتاج

التسويق

صناعة المحتوى الترفيهي تشمل: