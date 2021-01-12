عبدالله الزهراني عريسا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ليلة بهيجة ووسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء والزملاء، احتفل أبناء عمر مزهر الزهراني بزواج شقيقهم عبدالله من ابنة عبدالله أحمد راشد في أحد فنادق جدة.

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